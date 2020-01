Padova, la madre del bimbo scosso è indagata per omicidio preterintenzionale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le indagini sul bambino di 5 mesi morto perché troppo scosso dalla madre, sono arrivate ad una prima piccola svolta. A seguito del decesso del piccolo, infatti, la madre ora è indagata per omicidio preterintenzionale e rischia fino a 18 anni di carcere. Cercava di fargli prendere sonno Il drammatico caso è successo poco prima di Natale, il 21 dicembre, a Mestrino in provincia di Padova. Qui una madre di 29 anni ha scosso il bimbo di 5 mesi perché non dormiva, tuttavia l’ha fatto troppo violentemente e il piccolo è deceduto. Prima di spirare, tuttavia, ha passato una settimana di agonia in coma, quindi la decisione di staccare le macchine e donare gli organi. Oggi, 8 gennaio, si terranno i funerali del bambino, ma le indagini stanno andando avanti e puntano ad acclarare le responsabilità della madre, indagata per la sua morte. L’ipotesi del blackout momentaneo Sin dai primi ... Leggi la notizia su thesocialpost

