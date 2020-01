Ozark 3 su Netflix è sempre più vicina: arrivano data d’uscita, foto e sinossi ufficiale (promo) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L'attesa per Ozark 3 su Netflix è quasi agli sgoccioli. La serie drama ideata da Bill Dubuque e Mark Williams e lanciata nel 2017 tornerà infatti sulla piattaforma il 27 marzo con dieci nuovi episodi. Le vicende narrate sono quelle relative alla famiglia Byrde. Marty, residente con moglie e figli a Chicago, è un consulente finanziario con una doppia vita. Il suo secondo impiego, se così si può dire, consiste infatti nel riciclare denaro sporco per i cartelli della droga messicani. Quando le cose smettono di andare per il verso giusto, però, Marty si vede costretto a lasciare la città con la moglie Wendy e i figli Charlotte e Jonah per trasferirsi in un resort della Osage Beach, in Missouri. Per saldare i conti con i boss della droga deve quindi mettere in atto una nuova e ancor più pericolosa operazione di riciclaggio, rimanendo invischiato nelle trame della malavita ... Leggi la notizia su optimaitalia

