Oroscopo Paolo Fox 8 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox dell’8 gennaio annuncia interessanti novità per il vostro segno zodiacale. I nativi del Leono devono ancora risolvere qualche problema d’amore e di famiglia. Giornata malinconica per le persone dei Pesci. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 simboli zodiacali. Paolo Fox Oroscopo dell’8 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Già da ieri si è registrato un po’ di tensione, questo perché ci sono tante cose da sbrigare e molti di voi si sentono smarriti. Da giovedì le cose andranno un po’ meglio. Toro – Giornata in calo. Fareste bene a tenervi lontano dalle provocazioni, anche perché potreste essere voi ad agitare le acque. Avete un atteggiamento piuttosto caustico nei confronti di coloro che vi tengono testa. Gemelli – Siete pronti a stanare qualche ferita del passato. Inoltre, nel weekend avrete ... Leggi la notizia su kontrokultura

