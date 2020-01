Oroscopo del giorno 8 gennaio, la Luna ancora in Cancro, buone notizie (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Oroscopo del giorno 8 gennaio, la Luna resta in Cancro e regala dolci emozioni per molti segni. Giornata di risposte importanti. Ariete State ancora aspettando una risposta che potrà cambiare i vostri prossimi mesi, non sarà oggi il giorno decisivo ma inizierete ad avvertire cattivi presagi. Non vi fidate troppo del vostro intuito, pazientate … L'articolo Oroscopo del giorno 8 gennaio, la Luna ancora in Cancro, buone notizie proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

