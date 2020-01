Opportunità d’oro con il Samsung Galaxy S10e su Euronics: crolla il prezzo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ancora segnali importanti per coloro che cercano smartphone importanti a prezzi contenuti, come è possibile notare oggi 8 gennaio a proposito del cosiddetto Samsung Galaxy S10e. Alcuni giorni fa vi avevo già parlato della sua apparizione all'interno del volantino Unieuro, con una proposta destinata ad attirare l'attenzione di coloro che tendono ad effettuare acquisti solo presso store fisici. Questo mercoledì è arrivata puntuale la risposta del negozio virtuale come potrete notare dal nostro approfondimento. Il nuovo prezzo di Unieuro per il Samsung Galaxy S10e Passando a questioni più pratiche, infatti, chi desidera portarsi a casa un Samsung Galaxy S10e tramite Unieuro può farlo con una spesa di 439 euro. Per la prima volta, dunque, una catena del genere si avvicina ai prezzi degli store più economici presenti online, considerando il fatto che in questo particolare momento ... Leggi la notizia su optimaitalia

