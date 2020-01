Operazione ‘Soleimani Martire’, Iran attacca due basi militari Usa in Iraq. Almeno 80 morti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Iran ha sferrato l’Operazione “Soleimani Martire”, colpendo con una pioggia di missili la base americana di Ain Al Asad. Ci sono anche vittime civili. Iraq – L’Iran ha sferrato un attacco contro una base americana in Iraq con Almeno 35 missili che hanno colpito la struttura di Ain Al Asad, che è andata completamente distrutta. La Guardia Rivoluzionaria ha annunciato l’Operazione “Soleimani Martire”, lanciata per vendicare l’uccisione del generale Iraniano. Teheran ha attaccato anche un’altra base a Erbil. Ci sarebbero Almeno 80 morti, registrate vittime anche tra i civili. La vendetta dell’Iran “La nostra feroce vendetta è iniziata“, ha affermato la Guardia Rivoluzionaria in una nota. Un video mostra un’autentica pioggia di missili lanciati ... Leggi la notizia su newsmondo

