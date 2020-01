Oltre 180 arrestati per roghi dolosi in Australia: sette su dieci sono minorenni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Centottanta arrestati, tra cui moltissimi minorenni per gli incendi che stanno devastando l’Australia. La polizia locale ha fermato persone sospettate di avere appiccato il fuoco nel Nuovo Galles del Sud, tre solo nell’ultimo fine settimana, mentre proseguono i devastanti roghi nonostante le piogge degli ultimi giorni. Nel Queensland il 70% dei sospettati è minorenne. A riportarlo è The Australian.sono Oltre 7 milioni gli ettari di boschi sono bruciati da settembre ad oggi, e nella maggior parte dei casi si è trattato, secondo le autorità, di incendi provocati dall’uomo.I minorenni fermati saranno giudicati dai tribunali nei prossimi mesi. In tutto sono stati contestati a 183 persone 205 reati connessi agli incendi boschivi; 24 di questi sono accusati di incendio doloso e rischiano una pena massima fino a 21 anni di reclusione.Nei ... Leggi la notizia su huffingtonpost

