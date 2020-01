"Non sopravvivo alla morte di mio figlio": papà non resiste al dolore e si impicca a Roma (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Non posso sopravvivere alla morte di mio figlio” e così un padre decide di togliersi la vita. Accade a Roma, dove un 53enne si è impiccato nel giorno dell’Epifania, lasciando un messaggio di addio nel quale giustificava il gesto, avvenuto dopo la scomparsa del figlio 18enne in un incidente in moto. A riportare la storia è Il Messaggero.Il corpo è stato ritrovato la sera dell’Epifania legato ad una corda sul terrazzo condominiale di Via Delle Vigne Nuove, dove abitava, Sul posto è accorsa un’ambulanza ma il medico di bordo non ha potuto far altro che dire che non c’era più nulla da fare ... Una frase della lettera di addio che è stata trovata in casa. L’uomo di 53 anni non si era più ripreso da quando, sul finire dello scorso anno, il figlio di 18 anni era morto in moto.Nella giornata del ... Leggi la notizia su huffingtonpost

htp_siwon : Ker mi ha mandato questa foto giusto per amplificare il mio mental breakdown perché leetuek sembra un 24enne ...ogg… - letterstomoonie : @mikrotannie io non sopravvivo - A_mara__ : Oggi non c'è la badante del nonno e io devo uscire per fare venti metri sento freddo non sopravvivo a questo inverno -