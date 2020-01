Non si vedono più Alice, Marcopolo TV, Case Design Stili e Pop Economy, nuove frequenze? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Perché non si vedono più i canali Alice, Marcopolo TV, Case Design Stili e Pop Economy sul digitale terrestre? Da ieri 7 gennaio, le emittenti settoriali non trasmettono più i loro programmi e il segnale che le riguarda restituisce schermo nero. Si tratta di reti certamente di nicchia che seguono in particolar modo gli amanti della cucina e del benessere fisico, dei viaggi, del Design e non solo ma non pochi fedelissimi e appassionati, proprio nelle ultime ore, sono rimassi a secco di contenuti a loro più che graditi. Va detto immediatamente che chiunque proverà a risintonizzare il suo televisore nella speranza di ritrovare i canali Alice, Marcopolo TV e tutti gli altri menzionati in questo articolo non ricaverà proprio nulla. Le emittenti in questione non hanno cambiato frequenza, almeno per il momento, e sono semplicemente inattive con la concreta interruzione di tutte le ... Leggi la notizia su optimaitalia

