Nome nuovo dall’Inghilterra per il Napoli ma la valutazione spaventa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Una girandola impazzita. E’ quella dei nomi che vengono accostati al Napoli in questa sessione invernale di calciomercato. Nonostante le tante (ipotetiche) trattative, la compagine azzurra è ancora ferma al palo. Se per scelta, necessità o altro sarà il tempo a chiarirlo ma nel frattempo rimbalza un’altra voce che riguarda da vicino il club partenopeo. L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra, a pubblicarla è il “Telegraph“. Stando a quanto scritto dal quotidiano britannico, sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli ci sarebbe appuntato il Nome del francese Neal Maupay, attaccante in forza al Brighton. Resta da capire se l’interesse del Napoli è per l’immediato o per la prossima estate ma c’è un ostacolo di non poco conto da dover superare. Il club inglese valuta il proprio talento qualcosa ... Leggi la notizia su anteprima24

