No, non è “The Crown”. Harry e Meghan rinunciano al loro ruolo nella famiglia reale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Henry Charles Albert David Mountbatten-Windsor (meglio noto come Harry) e Meghan Markle hanno deciso di rinunciare al loro “ruolo senior” di membri della famiglia reale britannica per avere maggiore «autonomia finanziaria» nelle loro attività pubbliche e di beneficenza. Lo rende noto Buckingham Palace confermando le anticipazioni del The Sun anche sull’intenzione dei duchi di Sussex di dividere nel prossimo futuro il loro tempo «fra il Regno Unito e il Nord America». La decisione è stata ufficialmente approvata dalla Regina. Visualizza questo post su Instagram “After many months of reflection and internal discussions, we have chosen to make a transition this year in starting to carve out a progressive new role within this institution. We intend to step back as ‘senior’ members of the Royal Family and work to become financially independent, ... Leggi la notizia su open.online

