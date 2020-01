Nina Moric, il suo sfogo su instagram per la scomparsa di Luigi Mario Favoloso (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nina Moric si sfoga su instagram perché il suo ex è scomparso da 10 giorni. L’ex compagno Luigi Mario Favoloso, sono 10 giorni che ha fatto perdere le sue tracce. Nina Moric svela i retroscena della storia del suo ex fidanzato. L’imprenditore sarebbe sparito a Torre del Greco, di dov’è originario, senza portare con sé i documenti. Un caso molto strano che sta facendo temere il peggio. I suoi cari sono molto preoccupati tant’è che è stata anche presentata una denuncia. Il paparazzo Alex Fiumara ha fatto sapere che la modella è particolarmente preoccupata e non sa più come fare per cercare di capire qual è stato il destino del suo ex compagno. Non è un caso che ha deciso di sfogare tutta la sua rabbia sui social network per far sapere di sentirsi molto in pena per lui. Per chi avesse visto l’uomo è stato anche messo a disposizione il numero di telefono della ... Leggi la notizia su kontrokultura

