Nicole Kidman irriconoscibile: prima e dopo la chirurgia [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non sempre il botox è la soluzione ai problemi della vecchiaia. Non sono poche le star che si sono lamentate dei risultati ottenuti e che ora rimpiangono il viso o il corpo che hanno tanto odiato. Nicole Kidman La lista dei “pentiti del botox” è sempre più lunga. Tra di loro spunta il nome di Nicole Kidman, che ha confessato di sentirsi a disagio per un viso troppo “gonfio” e inespressivo. Sempre in quell’occasione, ha affermato di non voler più ricorrere alle punturine, anche se pare non sia riuscita a resistere! Secondo quanto dicono i rumors, nelle ultime apparizioni il suo bellissimo viso sembra sia stato nuovamente “spianato”. La bellissima attrice, nonostante gli oltre 50 anni, è sempre incredibilmente elegante e sensuale. L’ex signora Cruise ha recitato praticamente per tutta la vita e ancora oggi è ... Leggi la notizia su velvetgossip

