Nella notte missili iraniani | contro truppe Usa in Iraq È guerra?

Nella notte missili iraniani<br> contro truppe Usa in Iraq. È guerra? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Questa notte è scattata l’offensiva dell’Iran contro le truppe americane stanziate in Iraq. Sono infatti stati lanciati dei missili sulle basi di Ayn al-Asad ed Erbil. Ecco come il Pentagono, in una nota, riassume quello che è successo:“L'Iran ha lanciato più di una dozzina di missili balistici contro le forze militari statunitensi e di coalizione in Iraq. È chiaro che questi missili sono stati lanciati dall'Iran e hanno preso di mira almeno due basi militari irachene che ospitano il personale militare degli Stati Uniti e della coalizione ad Al-Assad ed Erbil”Proprio a Erbil ci sono anche i soldati italiani che, secondo le prime notizie, si sarebbero tutti rifugiati in degli appositi bunker, restando illesi. Il contingente italiano fa parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti e che combatte l’Isis ed è insediato a ridosso della zona dell’aeroporto.Intanto Donald Trump ha ... Leggi la notizia su blogo

