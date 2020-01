Nel piano (saltato) di Delta e Atlantia erano previsti 2800 esuberi per Alitalia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il piano di salvataggio di Alitalia con gli americani di Delta prevede 2.816 esuberi sugli oltre 10.905 dipendenti dell’ex compagnia di bandiera. Di questi 676 sono piloti e assistenti di volo, sui 4.418 totali, 1.117 fanno parte del personale di terra su 3.216, 234 sono addetti alla manutenzione su 1.449 e 789 lavoratori infine sono indicati come lavoratori indiretti su un universo di 1.821. Il numero è contenuto nelle carte depositate da Atlantia, la società del gruppo Benetton, alla commissione Trasporti il 18 dicembre scorso, ma desecretate questa mattina, come hanno rivelato alcuni parlamentari durante l’audizione di oggi dell’ Ad di Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, sul decreto per il rifinanziamento della società in amministrazione straordinaria.Nella documentazione oltre ad un escursus del fallito tentativo di salvataggio della ex ... Leggi la notizia su huffingtonpost

lucianonobili : Nel 2020 l’emergenza è far ripartire la crescita. @ItaliaViva propone un Piano #Shock per sbloccare 120 miliardi di… - ignaziomarino : Dopo 6 anni, in un articolo del @fattoquotidiano sono scritte, per l’ennesima volta, gravi inesattezze riguardo la… - emergenzavvf : Dal balcone del 6º a quello del 4º piano per soccorrere una donna caduta in casa: è stata la manovra effettuata que… -