Nasceva oggi la Lega Nord: come sono cambiati i manifesti del partito (Foto) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Accade oggi, era l’8 gennaio 1991 quando dalla fine della coalizione “Lega Lombarda – Alleanza Nord” Nasceva il neo partito Lega Nord. A soli 29 anni di distanza sembrerebbero però passati interi secoli. Chi l’avrebbe mai detto, infatti, che un partito nato per l’indipendenza di una nazione – mai esistita – denominata “Padania” sarebbe diventato in seguito tra i parti più nazionalisti che ci sono attualmente nella penisola. Riviviamo questa storia attraverso le locandine e i manifesti con cui i leghisti sono seriamente scesi in politica. Da “Roma Ladrona” fino a “Che Guevara verde”, ne sono passati davvero tanti di slogan fino ad arrivare al partito nazionale che vede come indiscusso capo politico Matteo Salvini. I manifesti L'articolo Nasceva oggi la Lega Nord: come sono cambiati i manifesti del partito (Foto) proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Brescia 100 anni fa Arturo Benedetti Michelangeli. Alla musica ha datto tutto quello poteva dare.… - RaiNews : Filosofo, scrittore e semiologo, avrebbe compiuto oggi 88 anni. Tra i suoi maggiori successi letterari 'Il nome del… - julie_neverland : RT @Aleal95: Oggi nasceva una Stella. La sua luce continua a brillare... Buon compleanno Starman!! ? #DavidBowie -