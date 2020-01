Napoli, villa Floridiana: ancora chiusa dopo le festività natalizie (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari che, all’indomani dell’ennesima chiusura del parco della villa Floridiana e del museo Duca di Martina, avvenuta il 23 dicembre scorso, aveva inoltrato una nota indirizzata sia al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sia al direttore del Polo museale della Campania, dott.ssa Anna Imponente, con la quale si chiedeva, tra l’altro, di rendere noti tempi e modalità per la riapertura di villa e museo, all’indomani della fine delle festività natalizie e a seguito di un ulteriore sopralluogo effettuato stamani, ha potuto constatare che i cancelli restano ancora sbarrati con l’unico cartello, affisso su una sbarra posta dietro i cancelli dell’ingresso in via Cimarosa, con l’avviso della chiusura ... Leggi la notizia su anteprima24

CalcioWeb : #Calciomercato #SerieA, le ultime trattative ?? esterno per l'#Inter, #Piatek saluta, #Bologna scatenato ?? - - LucianoTroiano : Il bello di Napoli: a Largo Pignatelli quanto bello c'è sotto i nostri occhi! Come il Pescatore di Locuste di Giuse… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SKY – Milan, offerta dell’Aston Villa di 30 mln per Piatek: SKY – Milan… -