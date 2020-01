Napoli, parla Marco Insigne: “Verrai sempre criticato fratello, no agli occasionali” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Napoli, parla Marco Insigne: “Verrai sempre criticato fratello, no agli occasionali” Marco Insigne, fratello del capitano azzurro, ha scritto un messaggio su Instagram attaccando tutti coloro che in queste settimane non hanno parole dolci per il 24 del Napoli. Queste le sue parole. “Quando giochi male sono il primo tifoso che ti critica, beh da quello che ho visto ieri posso solamente dirti che ho iniziato a vedere UN PO’ di tutto quello che ti è stato tolto… Verrai sempre criticato fratello, ma tu con la tua forza ne uscirai sempre vincitore!!! sempre forza Napoli e forza Insigne #noaglioccasionali #Insigne #forzaNapolisempre” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San ... Leggi la notizia su forzazzurri

