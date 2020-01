Napoli Lobotka: offerta alzata, fumata bianca vicina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Napoli ha alzato l’offerta per Stanislav Lobotka a 21 milioni più bonus: si avvicina la fumata bianca per lo slovacco Stanislav Lobotka si avvicina, finalmente, al Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club azzurro ha alzato l’offerta al Celta Vigo: 21 milioni più bonus. Cifra, questa, che finalmente dovrebbe accontentare gli spagnoli. Nel frattempo il giocatore ha già accettato la proposta dei partenopei per un contratto di 5 anni a 1,8 milioni di euro a stagione. Manca davvero pochissimo alla fine del tormentone. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

