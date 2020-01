Napoli, consegnati 32 nuovi alloggi per terremotati del 1980 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Giornata da ricordare per 32 famiglie che, dopo il terremoto del 1980, erano ancora sistemate nel campo evangelico di Ponticelli. Il Comune di Napoli infatti, con fondi propri ed altri del Pon Metro, ha realizzato nuovi alloggi di edilizia popolare. La costruzione era iniziata nel 2016. Frutto di un investimento complessivo vicino ai 4 milioni di euro, i nuovi alloggi si trovano in Via Odissea, non molto lontano dalla precedente sistemazione delle famiglie. “Una scelta, quella di costruire le nuove case nella medesima area, per consentire loro di mantenere la propria identità territoriale e per i bambini il legame con la comunità scolastica”, ha spiegato l’assessore Monica Buonanno. Le 32 famiglie, che erano entrate nelle nuove case a partire dal dicembre scorso, sono state ricevute in giornata a Palazzo San Giacomo ... Leggi la notizia su anteprima24

