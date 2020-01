Napoli bocciato su tutti i fronti: “Costruito come asta del fantacalcio” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl flop stagionale del Napoli fa notizia. Dopo anni di lotta al vertice, quest’anno la compagine partenopea si è presa un anno sabbatico rinunciando all’iscrizione alla lotta scudetto. E’ tema d’attualità, dunque, e motivo di confronto e di esternazioni anche forti. Maurizio Compagnoni, voce di Sky Sport, è stato duro col mercato del Napoli: “A livello tecnico il Napoli è fortissimo, ha tante risorse ma c’è un problema tattico e mentale. Il mio sospetto è che il Napoli sia stato costruito come se fosse un’asta del fantacalcio, i calciatori arrivati sono tutti bravi, ma a livello tattico è stato un disastro. soprattutto in mediana. Il centrocampo però è folle, non esiste un regista”. L'articolo Napoli bocciato su tutti i fronti: “Costruito come asta del fantacalcio” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

