Napoli | allenamento regolare a Castel Volturno | lavoro personalizzato per Kalidou

Il Napoli si è allenato regolarmente questa mattina al Centro Tecnico di Castel Volturno. Come riporta anche il sito ufficiale del club, gli azzurri preparano il match dell'Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18. La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la seduta con una prima fase di attivazione. Successivamente sono stati svolti esercitazioni di posizionamento in campo e sessione tecnico-tattica. Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla e classica partitina a campo ridotto. allenamento in palestra per Faouzi Ghoulam e lavoro personalizzato per Kalidou Koulibaly. Amin Younes non si è allenato per la febbre. Gennaro Gattuso deve ancora capire su chi potrà contare nel big match di sabato. In molti temono una sconfitta già annunciata che precederebbe altri due big match, quelli contro la Fiorentina e la ...

