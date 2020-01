Napoli, a marzo la 24^ edizione della Bmt: attesi professionisti del turismo da tutto il mondo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il mondo del turismo ha segnato una data precisa sul calendario: venerdì 20 marzo 2020. Nel primo week end di primavera è in programma infatti a Napoli la ventiquattresima edizione della Bmt – Borsa Mediterranea del turismo. Si rinnova quindi l’appuntamento con il primo importante incontro B2B dell’anno che segna l’avvio della stagione turistica, occasione per la presentazione di programmi e prodotti che le agenzie di viaggio italiane potranno proporre a turisti e viaggiatori nei prossimi mesi. Nuove aree e più espositori Le adesioni degli espositori a Bmt 2020 procedono in maniera positiva con rilevante attenzione ad aree ormai consolidate come quella del Contract&Hotellerie o nuove come le debuttanti Expo Caravan e Bus Operator oltre che per quelle del settore della tecnologia Nel polo fieristico della Mostra d’Oltremare come ogni anno le porte di BMT si apriranno su un percorso ... Leggi la notizia su ildenaro

roxyinthebox : La mia prima tappa del progetto MARESISTERE al Museo Archeologico di Napoli fino al 9 marzo 2020... - Aquilottoblu : RT @Terredicampania: I Subsonica, gruppo formatosi a Torino il 1996, arrivano a Napoli il 19 marzo al club Common Ground, per il tour Micro… - ABosurgi : RT @ComuneNapoli: Permesso di sosta residenti: fino al 31 marzo 2020 è possibile rinnovare il permesso sosta residenti per l'anno 2020 htt… -