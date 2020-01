Naike Rivelli si spinge oltre: mostra i peli pubici e il lato B per augurare la buonanotte [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Naike Rivelli in versione Befana sexy Naike Rivelli ha iniziato il 2020 in maniera abbastanza scatenata. La modella ed attrice infatti, in questi pochi giorni del nuovo anno non si risparmiata nel condividere delle foto davvero sensuali e provocatorie. Ad esempio, per l’Epifania la figlia di Ornella Muti si è mostrata su Instagram in versione Befana sexy. Di solito la vecchina che si festeggia il 6 gennaio oltre ad essere anziana e brutta è vestita con degli stracci. Ma l’influencer ne ha fatta vedere una versione tutta sua: perizoma rosso e i tacchi alti, oltre al solito cappello da strega e la classica scopa con tanto di calza rossa. Dolcetti o carbone? Ovviamente il suo lato B scolpito e sodo ha mandato in visibilio i suoi circa 250 mila follower. In pochissimo tempo, infatti, la foto ha ottenuto migliaia di likes e numerosi complimenti. (Continua dopo il post) ... Leggi la notizia su kontrokultura

