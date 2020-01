Museimpresa: tra i nuovi soci la Fabbrica della Pasta di Gragnano e Essenza Lucano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La rete di Museimpresa – l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa – si amplia e dà il benvenuto a quattro nuove realtà: Archivio Dompé, Museo della Chiave Bianchi 1770, Essenza Lucano e Museo Privato de la Fabbrica della Pasta di Gragnano. Sale così a 92 il numero totale degli associati, un bel traguardo per Museimpresa che ha chiuso il 2019 con 8 nuovi soci ordinari dall’inizio dell’anno, confermando così la sua presenza in oltre 11 regioni italiane, grazie alle realtà aziendali – musei, archivi, biblioteche – che hanno deciso di promuovere la propria cultura d’impresa. “Salutiamo con entusiasmo i nuovi associati Archivio Dompé, Museo della Chiave Bianchi 1770, Essenza Lucano e Museo Privato de la Fabbrica della Pasta di Gragnano. Queste quattro realtà arricchiscono significativamente la rete della nostra Associazione; sono imprese diverse e originali, che ... Leggi la notizia su ildenaro

