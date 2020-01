MovieMag: Hammamet e Pierfrancesco Favino stasera su RaiMovie! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alle 23:04 su Rai Movie torna MovieMag, il settimanale di attualità cinematografica: in questa puntata Pierfrancesco Favino, Hammamet, Piccole Donne e altro ancora. stasera su Rai Movie torna MovieMag nella programmazione notturna: il settimanale di attualità cinematografica che vi propone le novità, i backstage e gli approfondimenti sui film in sala, ha come protagonista Pierfrancesco Favino e Hammamet di Gianni Amelio. Inoltre, spazio a Piccole Donne e un'intervista di Federico Pontiggia con il Card. Gianfranco Ravasi sull'importanza del cinema nella formazione dell'identità degli spettatori. Al cinema è ancora periodo di festa: ai big usciti nel periodo natalizio, dal Pinocchio di Garrone al Tolo Tolo di Zalone, si affiancano due importanti produzioni. Greta Gerwig porta sullo schermo una nuova versione del romanzo di Louisa ... Leggi la notizia su movieplayer

