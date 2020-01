Morbius: ecco quando arriverà il primo trailer del cinecomic (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dal web sarebbe arrivata l'indicazione della possibile data di uscita del trailer di Morbius, atteso cinecomic Sony interpretato dal premio Oscar Jared Leto. La data di uscita del primo trailer di Morbius sarebbe più vicina del previsto, la rivelazione arriva direttamente dalla pagina di Daniel Richtman, Patreon, riportata da Comicbook.net, che suggerisce la settimana del 12 gennaio come data di debutto del promo del cinecomic Sony. Le notizie su Morbius, the Living Vampire al momento sono piuttosto scarse. Dopo la fine delle riprese del film diretto da Daniel Espinosa, di Morbius non si è saputo più nulla. Massimo riserbo sulla pellicola prodotta da Avi Arad, Matt Tolmach e Lucas Foster che vede protagonista la star Jared Leto. Avi Arad ha lasciato però intendere ... Leggi la notizia su movieplayer

