Missili su base Usa in Iraq | almeno 80 morti e 200 feriti

L'Iran ha dato avvio all'operazione "Soleimani martire" tramite il lancio di almeno nove Missili su una base militare che ospita soldati Usa in Iraq. A rivendicare l'attacco è stato il Corpo delle guardie della Rivoluzione Islamica, anche detto Pasdaran, di cui il generale ucciso era il comandante della squadra d'élite. Diversi gli obiettivi colpiti: al momento sembrano essere state accertare almeno 80 vittime e 200 feriti. Missili su base militare Usa in Iraq La base americana in questione è quella di Ain Al Asad, la più importante presente nello stato. Secondo alcune agenzie altri attacchi si sarebbero verificati ad Erbil, nel Kurdistan iracheno, per un totale di tredici Missili. Diversi sarebbero infatti gli obiettivi colpiti che hanno messo in allarme soldati e personale Usa.

