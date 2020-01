Missili contro due basi americane in Iraq. La rappresaglia iraniana "Soleimani Martire" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Iran ha avviato l’operazione “Soleimani Martire” lanciando a mezzanotte (ora italiana) 35 Missili contro due basi Usa. L’attacco più importante contro la base Ayn al-Asad in Iraq che ospita militari americani. Secondo alcuni media internazionali la base sarebbe stata interamente distrutta. La pioggia di Missili è stata annunciata dalla tv di stato iraniana citando la Guardia Rivoluzionaria.“Oltre una dozzina di Missili balistici” sono stati lanciati contro due basi Usa e delle forze di coalizione in Iraq, ha confermato in una nota il Pentagono. ”È chiaro - ha aggiunto - che questi Missili sono stati lanciati dall’Iran e hanno preso di mira almeno due basi militari irachene che ospitano forze Usa e personale della coalizione a al-Asad e Erbil”.Il Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, o Pasdaran, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

