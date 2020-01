Milano vince il progetto Wish Mi: 5 milioni per giovani e bambini (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dopo i numerosi successi del 2019 – tra cui il Cresco Awards – arriva un’altra conquista per la città di Milano che tra 175 proposte risulta tra le migliori 20, aggiudicandosi così un finanziamento di circa 5 milioni. Wish Mi è il progetto che come obiettivi si pone quello di creare una città a misura di giovani e bambini, dove possano avere accesso facilitato ai servizi a loro dedicati. progetto Wish Mi: 5 milioni per i giovani “I bambini e i ragazzi rappresentano il futuro della nostra città – sono queste le parole dell’assessore all’Educazione Laura Galimberti -. A loro dobbiamo dedicare tutta l’attenzione e l’impegno necessari affinché possano frequentare una scuola adatta alle loro esigenze. Siano spinti a non abbandonare gli studi e puntino a conseguire un alto grado di istruzione. Siamo orgogliosi che i nostri obiettivi abbiano trovato il sostegno ... Leggi la notizia su notizie

