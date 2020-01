Milano, ragazzo aggredito con l’acido: donna non risponde alle domande del giudice e resta in cella (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Rimarrà in carcere Tamara Masia, la donna di 43 anni che ha aggredito con l'acido un ragazzo di 28 anni a Milano lo scorso 4 gennaio. Interrogata dal gip ha deciso di non rispondere alle sue domande: deve rispondere delle accuse di lesioni aggravate e stalking, oltre che di sfregio così come previsto dal Codice Rosso. Leggi la notizia su milano.fanpage

