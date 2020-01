Milano, inaugurato il Muro della Gentilezza: vestiti, giubbotti e libri appesi per chi ne ha bisogno (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ha inaugurato il 7 gennaio a Milano in via Luigi Nono, il "Muro della Gentilezza", un'installazione artistica con finalità benefiche che dà la possibilità a chi ne ha bisogno di poter prendere vestiti, cappotti, libri e beni di prima necessità lasciati dai più generosi: chiunque infatti può appendere al Muro ciò che vuole regalare. Un'iniziativa accolta con favore dai milanesi che in poche ore hanno già lasciato tanto. Leggi la notizia su milano.fanpage

