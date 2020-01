Milano, chiesto il processo immediato per Antonio Cianci: accoltellò anziano al San Raffaele (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il pubblico ministero Nicola Rosato ha avanzato la richiesta sul processo immediato per Antonio Cianci, responsabile dell'accoltellamento e della rapina del 9 novembre scorso ai danni di un uomo di 79 anni: la vittima fu colpita all'interno del parcheggio sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Cianci si trovava nel nosocomio milanese in permesso dal carcere di Bollate, dopo l'ergastolo comminatogli per quattro omicidi commessi a fine anni '70. Leggi la notizia su milano.fanpage

annapia__lir : RT @sonotuapayne: buongiorno (o buon pranzo) mi sembra azzeccato questo video di quando, a Milano (le cose più iconiche sempre qui), hanno… - movinginverse : RT @sonotuapayne: buongiorno (o buon pranzo) mi sembra azzeccato questo video di quando, a Milano (le cose più iconiche sempre qui), hanno… - jawaadpower : RT @sonotuapayne: buongiorno (o buon pranzo) mi sembra azzeccato questo video di quando, a Milano (le cose più iconiche sempre qui), hanno… -