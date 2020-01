Milan, Borini verso l’addio: l’indovinello dell’agente – FOTO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’agenzia che cura gli interessi di Borini alimenta le voci sull’addio dell’esterno al Milan: «Quale sarà la scelta?» – FOTO Il futuro di Fabio Borini resta incerto. Ad alimentare i dubbi riguardo la nuova destinazione dell’esterno del Milan è l’agenzia che ne cura gli interessi, la RDF Football, attraverso un post criptico su Instagram. Nella FOTO si vedono gli stemmi dei sei club che stanno seguendo Borini. Ossia: Parma, Genoa, Hellas Verona, Spal, Fiorentina e Sampdoria. E infine la scritta: «Coming soon». View this post on Instagram What will be @fabh29 ‘s choice….?? Leggi la notizia su calcionews24

