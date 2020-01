Milan, adesso si cambia: nuovo modulo e due esclusioni forti: l’11 di Pioli [FOTOGALLERY] (Di giovedì 9 gennaio 2020) Serve prendere una decisione forte. Peggio di così non si può. Lo sanno bene al Milan, costretti a trovare nuove soluzioni ad una stagione ormai fallimentare. La dirigenza, che ha le colpe maggiori, sta cercando di “coprire” gli errori provando a fare il massimo sul mercato. Prova ne è l’acquisto di Zlatan Ibrahimovic. Ma, come visto nella gara contro la Samp, questo non basta. Serve un’intuizione anche da parte del tecnico Pioli, bisognoso di far rendere al meglio le caratteristiche dei suoi ma soprattutto dell’attaccante svedese. E così si cambia. Aria di innovazione. Ma non così tanto, poi, visto che si torna all’antico. A quel famoso 4-3-1-2 marchio di fabbrica di Giampaolo, costretto dopo neanche una settimana ad accantonare il lavoro estivo per la mancanza di un vero trequartista, o comunque di un trequartista con le caratteristiche che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

