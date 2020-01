Michelle Williams e l’arte di ritrovare l’amore (e tenerlo segreto) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Michelle Williams, amore e gravidanzaMichelle Williams, amore e gravidanzaMichelle Williams, amore e gravidanzaMichelle Williams, amore e gravidanzaMichelle Williams, amore e gravidanzaMichelle Williams, amore e gravidanzaMai una parola in più sul privato, mai un eccesso di gossip, la privacy per Michelle Williams viene prima di tutto. Tanto che a cavallo del 2020 è riuscita in un’impresa praticamente impensabile: tenere il privato, privato. È stato l’americano People allo scadere dell’anno ad annunciare che non solo l’attrice quasi 40enne ha un nuovo amore ma che i due aspettano pure un bambino. Tutti, nel frattempo, eravamo rimasti al suo divorzio dal musicista Phil Elverun arrivato a inizio 2019, poco meno di un anno dopo il sì, senza ovviamente dichiarazioni ufficiali. E Michelle il suo nuovo amore, il regista Thomas Kail – conosciuto sul set di ... Leggi la notizia su vanityfair

Inprimeit : Michelle Williams e l’arte di ritrovare l’amore (e tenerlo segreto) - FrancescaBarzon : un figlio bisogna accudirlo e con una carriera cinematografica come quella di Michelle Williams é altamente diffici… - FrancescaBarzon : non capisco perché tutti stiano criticando Michelle Williams. L’aborto é una decisione personale di ognuno. Non tut… -