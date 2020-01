Michelle Obama lancia una serie dedicata alle difficoltà del primo anno di college (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non sarà più la First lady degli Stati Uniti d’America, ma Michelle Obama è intenzionata a continuare il suo impegno per le tematiche sociali che le stanno più a cuore, sfruttando ogni mezzo possibile. Ed è per questo che, a pochi giorni dall’inizio del 2020, ha annunciato un nuovo progetto per portare visibilità alla sua associazione Reach Higher, che si occupa dell’importanza dell’istruzione (soprattutto per le fasce di popolazione più svantaggiate). In particolare, Obama lancerà una serie di video che saranno diffusi su IgTv, la piattaforma video di Instagram, in collaborazione con Attn, media company americana specializzata in contenuti brevi ed efficaci per i social media (senza però rinunciare all’importanza e all’incisività dei messaggi veicolati). View this post on Instagram What's the first year of college REALLY like? <img ... Leggi la notizia su wired

