Mercedesz Henger, sotto le lenzuola senza freni: “Lo facciamo fino a svenire e…” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È amore folle e selvaggio tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. La coppia ha confessato di fronte alla telecamere di Pomeriggio 5 la loro attività sessuale è decisamente… Bollente. D’altronde sono entrambi bellissimi, giovani e tonici: come potrebbe essere altrimenti sotto le lenzuola? Mercedesz ha confermato a Barbara d’Urso quanto già accennato durante un’intervista rilasciata a Novella 2000. Tra lei e Lucas il sesso è selvaggio. La coppia sembra non stancarsi mai, anzi, fare l’amore non è mai abbastanza per loro. È stato proprio Lucas Peracchi a dare il via alle dichiarazioni raccontando senza peli sulla lingua: “Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo.Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, lo facciamo fino alla sfinimento”. E Mercedesz, di fronte ad ... Leggi la notizia su velvetgossip

zazoomnews : Lucas Peracchi hot: Io e Mercedesz Henger lo facciamo fino allo sfinimento - - #Lucas #Peracchi #Mercedesz #Henger - Italia_Notizie : Lucas Peracchi hot: 'Io e Mercedesz Henger lo facciamo fino allo sfinimento' - LiveNoneladUrso : Eva Henger dopo la rivelazione #choc di sua figlia Mercedesz: 'Non è stata rispettata la volontà di Riccardo'… -