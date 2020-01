Mercato San Severino, pochi giorni per il nuovo plesso scolastico di S. Vincenzo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMercato San Severino (Sa) – Il liceo Publio Virgilio Marone di Mercato San Severino è in agitazione per via di problematiche registrate nelle operazioni di trasferimento nel nuovo plesso scolastico della frazione S. Vincenzo, che rallentano di qualche giorno il passaggio definitivo. “Comprendo il disagio degli studenti – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – e sono al loro fianco per quanto riguarda le aspettative di entrare nelle loro nuove aule al più presto possibile, soprattutto in considerazione che i lavori del nuovo plesso scolastico, che erano fermi da anni, sono stati riavviati dall’Amministrazione Canfora prima e poi da me, appena ho avuto l’onore di diventare Presidente della Provincia di Salerno. Si tratta ora di aspettare davvero pochi giorni. Purtroppo la Provincia è in attesa dell’Azienda del Gas, in particolare ... Leggi la notizia su anteprima24

