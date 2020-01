Meningite, vaccinate 7mila persone tra Bergamo e Brescia: “Immunizzazione in scuole e aziende” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Settemila persone vaccinate in pochi giorni tra le province di Brescia e Bergamo, ambulatori aperti e potenziati in tutti i comuni della zona e una campagna di immunizzazione nelle scuole. È la massiccia risposta ai casi di Meningite che nella zona del lago d'Iseo hanno portato a due decessi e tre persone ricoverate in gravi condizioni. Giovanni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, ha avvertito che si tratta di un ceppo "ipervirulento" e una situazione ancora non risolta perché "non possiamo escludere altri casi nei prossimi giorni". Leggi la notizia su milano.fanpage

