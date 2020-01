Meningite nella Bergamasca, pronti i primi 750 vaccini per gli studenti della zona (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si parte da Sarnico, poi a tappeto gli altri istituti dell'Alto Sebino. Dalla vigilia di Natale oltre 7mila vaccini somministrati nella zona. Fuori pericolo il 16enne colpito dal meningococco di tipo B Leggi la notizia su repubblica

repubblica : Meningite, quinto caso nella Bergamasca: 16enne ricoverato in gravi condizioni. Code per le vaccinazioni in tutta l… - fattoquotidiano : Meningite, dopo i quattro casi si cerca il portatore sano di meningococco: avviate indagini a campione nella Bergam… - Agenzia_Ansa : #Meningite: muore una donna, si cerca un portatore sano. E' il quarto caso nella stessa zona nel Bergamasco #ANSA -