Meningite: dichiarato fuori pericolo il 16enne ricoverato a Bergamo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È fuori pericolo il 16enne di Castelli Calepio (Bergamo) che è stato ricoverato sabato scorso al Papa Giovanni di Bergamo. Il ragazzo aveva accusato febbre alta e problemi respiratori. Era stato sottoposto agli accertamenti del caso che hanno poi confermato come il batterio tipizzato non fosse un meningococco di tipo C ma di tipo B.L'articolo Meningite: dichiarato fuori pericolo il 16enne ricoverato a Bergamo Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

