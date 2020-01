Meningite, Burioni: “Con bimbi e teenager vaccinati si evitano epidemie” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Se i bambini e gli adolescenti si vaccinano sono protetti anche gli adulti e si evitano epidemie di meningiti da meningococco“. E’ il tweet con cui il virologo Roberto Burioni lancia una riflessione sui casi ravvicinati di Meningite registrati in Lombardia nel Basso Sebino. L’esperto in un suo intervento pubblicato sul sito ‘Medical Facts‘ ricorda la vaccinazione a tappeto condotta nel Regno Unito negli anni ’90 tra i più piccoli e i ragazzi, sottolineando come una soluzione di questo tipo “si dovrebbe adottare anche in Italia“. Burioni chiarisce: “I vaccini non servono ad arrestare le epidemie o ad affrontare situazioni di emergenza o anche solo di panico percepito. I vaccini servono a far sì che queste situazioni non si verifichino, facendoci vivere tranquilli. Quello che sta accadendo in questi giorni in Lombardia con ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

