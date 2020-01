Melito, chiedeva il pizzo per conto del clan Mallardo: arrestato latitante di 51 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I carabinieri hanno tratto in arresto Sabatino Pellegrini, 51 anni, ritenuto contiguo al clan camorristico dei Mallardo, nonché latitante dallo scorso 8 novembre, quando si era sottratto a un ordine di custodia cautelare in carcere: l'accusa nei confronti del 51enne, arrestato a Melito, nella provincia di Napoli, è quella di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Leggi la notizia su napoli.fanpage

VincePerfetto : RT @puntomagazine: #Usura L'uomo chiedeva 1000 euro ogni 15 giorni. La sua #vittima aveva pensato al #suicidio - puntomagazine : #Usura L'uomo chiedeva 1000 euro ogni 15 giorni. La sua #vittima aveva pensato al #suicidio -