‘Mediterraneo, frontiera di pace’: Bari riceve Papa 23 febbraio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Bari – Mani protese verso altre mani su uno sfondo di colore blu, come il mare: e’ il logo scelto per “Mediterraneo, frontiera di pace” in programma a Bari dal 19 al 23 febbraio e organizzato dalla Conferenza episcopale italiana. L’ultima giornata sara’ caratterizzata dalla presenza di Papa Francesco che celebrera’ messa alle 10:45. “La gravita’ delle crisi che stanno colpendo il bacino del Mare Nostrum – sottolinea il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Citta’ della Pieve e presidente della Cei – e’ sotto gli occhi di tutti. Come Chiesa abbiamo il dovere non solo di non chiudere gli occhi, ma di comprenderla e denunciarla con forza”. Con l’iniziativa di Bari “la Chiesa italiana ha deciso di non unirsi al coro dei profeti di sventura, per riconoscere invece che qualcosa di ... Leggi la notizia su romadailynews

