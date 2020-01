Medicina estetica, tendenze 2020: contrastare il tempo ridefinendo la linea del mento (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Passa dalla linea della mandibola, dal mento e dalla parte bassa delle guance la nuova percezione dell’invecchiamento. I campanelli d’allarme sul passare del tempo arrivano dal terzo inferiore del volto, come viene indicata questa area del viso. Dopo anni di interesse concentrati quasi esclusivamente sulla zona degli occhi, l’attenzione si è spostata: «Le richieste di intervento sono in costante aumento», afferma Patrizia Gilardino, chirurgo estetico di Milano. «Sono richieste dettate dal fatto che proprio in questa zona la lassità e lo svuotamento dei tessuti modificano la linea del volto, alterando quell’equilibrio capace di dare armonia al viso». Contrariamente al terzo superiore, che comprende occhi e fronte, il terzo inferiore del viso è però un’area particolarmente delicata per conformazione e per capacità di definire il volto nel suo complesso. «Sono diverse le variabili ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

louvablesun : Io 1000% favorevole alla medicina estetica per migliorarsi e sentirsi più belle però un po’ mi piange il cuore quan… - marylonO : RT @Noninfluente: Medicina e la chirurgia estetica attirano sempre più giovani poiché le nuove generazioni danno molta più importanza alla… - Noninfluente : hanno fatto in modo di aumentare la sensibilità dei giovani rispetto al proprio aspetto fisico. Contemporaneamente… -