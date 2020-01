Matera, uomo di 91 anni trovato morto in casa. La polizia: “È stato ucciso a coltellate” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un 91enne è stato trovato morto mercoledì nella sua casa alla periferia di Marconia di Pisticci, in provincia di Matera. Secondo la polizia l’anziano, che si chiamava Carlo Alberto Lopatriello, è stato ucciso con alcune coltellate che gli sono state inferte dopo essere stato tramortito. La scoperta del cadavere dell’uomo, che era vedovo e viveva da solo, è stata fatta dopo che una parente ha telefonato alla polizia preoccupata perché non aveva sue notizie. Nella casa hanno eseguito rilievi gli specialisti della polizia scientifica, alla ricerca di tracce per identificare il responsabile del delitto. La polizia sta interrogando alcuni parenti di Lopatriello, ma per ora non ci sono persone fermate. La pista seguita con maggiore attenzione è quella legata ad interessi economici e all’eredità dell’anziano. L'articolo Matera, uomo di 91 anni trovato morto in casa. La ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

