Marta Fascina, chi è la presunta nuova fidanzata di Silvio Berlusconi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Marta Fascina, chi è la presunta nuova fidanzata di Silvio Berlusconi Marta Antonia Fascina è la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi secondo quanto rivela Affaritaliani.it. Il Cavaliere avrebbe infatti concluso la relazione con Francesca Pascale per stare insieme alla giovane deputata. Chi è la presunta nuova fidanzata di Silvio Berlusconi Marta Fascina è nata a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria, ma è cresciuta nella zona Portici vicino Napoli. Classe 1990, la nuova fiamma del leader di Forza Italia compie 30 anni il 9 gennaio. Lei e Berlusconi hanno più di cinquant’anni di differenza di età. Alle elezioni politiche del 2018 viene eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1. Prima di fare la politica, la giovane era Press Officer and Public relation specialist presso l’AC Milan. Laureata in lettere e filosofia ... Leggi la notizia su tpi

