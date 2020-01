Marasco (Logico): “Serio riordino settore Giochi garantendo sostenibilità e legalità” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Auspichiamo che nel 2020 vi sia maggior trasparenza e corretta informazione da parte di tutti gli attori coinvolti, nessuno escluso”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Moreno Marasco presidente dell’associazione Logico, la Lega Operatori di Gioco su canale Online che rappresenta le principali aziende operanti nel settore del gioco online con Vincita in Denaro in Italia mediante concessione statale. In particolare Marasco sostiene la necessità di realizzare “un serio riordino complessivo del settore in un clima sereno, garantendo sia la sostenibilità del settore nel lungo periodo, sia gli obiettivi primari dal quale il perimetro legale non dovrebbe mai distogliere la propria attenzione: tutela dei consumatori, contrasto al riciclaggio e al gioco minorile”.Marasco prende le mosse dalle misure introdotte dal Governo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

