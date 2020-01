Manuela Arcuri esplosiva: selfie piccante con seno scoperto [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Manuela Arcuri, una tra le donne più belle e sensuali di tutti i tempi. Ha incantato il pubblico televisivo e continua ha far sognare migliaia di uomini in tutto il mondo! Bellezza italiana per eccellenza Quando si parla di bellezza italiana non si può fare a meno di pensare a lei. Occhi color nocciola, capelli neri, labbra carnose e un corpo mozzafiato. Ha tutte le forme al posto giusto! Oggi compie 43 anni e non sembra essere invecchiata nemmeno un po’, sono intatte le caratteristiche mediterranee che la rendono così sensuale e indimenticabile. E’ tornata a mostrare il suo lato più sensuale con una FOTO decisamente piccante postata su Instagram. La showgirl si mostra in versione bollente: intimo nero in pizzo, che mette in risalto il suo seno esplosivo. Indossa jeans aderenti e una giacca argentata completamente aperta sulla scollatura. Oltre ad ... Leggi la notizia su velvetgossip

Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1977 nasceva la modella e attrice Manuela Arcuri #accaddeoggi - AcmBalboa : 'N'ascella sì... N'ascella no!' ----- Buon compleanno Manuela Arcuri #Viaggidinozze - AccaddeOggi : Oggi nel 1977 nasceva la modella e attrice Manuela Arcuri #accaddeoggi -